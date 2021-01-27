Кириленко анонсировал строительство отдельной ветки водопровода для Торецка и окрестностей

Новая ветка водопровода в Донецкой области обеспечит бесперебойное водоснабжение для около 60 тысячи жителей прифронтового Торецка и ближайших населенных пунктов. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире телеканала «Дом».



«В ближайшее время планируется проведение одной нити водопровода для снабжения города Торецка и близлежащих посёлков с объёмом подачи воды 20 тыс. куб м в сутки», — сообщил Кириленко.



По его словам, срок реализации проекта — около 12 месяцев с момента начала работ.

4 января в результате порыва на водопроводе (диаметром 900 мм) «Горловка-Торецк», без водоснабжения остались около 38 тысяч жителей пяти населенных пунктов — Торецка, Зализного, Северного, Пивденного и частично пгт Щербиновки.



Водоснабжение этих населенных пунктов было восстановлено в полном объеме 14 января.