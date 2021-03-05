Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада обратилась к Зеленскому с требованием обязать Гайдая открыть пункт бесплатного тестирования на КПВВ «Станица Луганская»

05 марта 2021, 13:54

Рада обратилась к Зеленскому с требованием обязать Гайдая открыть пункт бесплатного тестирования на КПВВ «Станица Луганская»

Верховная Рада приняла обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по открытию пункта бесплатного тестирования на COVID-19 на КПВВ «Станица Луганская».

За принятие данного обращения проголосовали 272 народных депутата в ходе заседания в пятницу, 5 марта.

Парламентарии требуют обязать руководителя Луганской областной гражданско-военной администрации Сергея Гайдая выполнить постановление Кабинета министров Украины по обустройству пункта бесплатного экспресс-тестирования на КПВВ на линии соприкосновения с временно оккупированной территорией Луганской области.

Согласно постановлению Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года Луганской и Донецкой областным государственным администрациям поручено обустроить и обеспечить функционирование пунктов бесплатных тестов на COVID-19 на КПВВ.

На линии разграничения в Луганской области работает только КПВВ «Станица Луганская». Тестирование на COVID-19 здесь на платной основе проводят частные лаборатории. В Луганской ОГА заявили, что на КПВВ в Станице Луганской до сих пор не проводят бесплатные экспресс-тесты на COVID-19, поскольку еще не решен вопрос финансирования.

В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» установили медпункт, куда приезжают медики с оборудованием для тестирования на антиген коронавируса в понедельник и пятницу, когда группировка «ДНР» разблокирует движение по данному дорожному коридору. Бесплатное тестирование на антиген коронавируса здесь проводят с 15 января.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Больше про:

Прочее
Тестирование коронавирус
Места
Луганская область КПВВ Станица Луганская

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:18
ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
10:40
«ДНР»: За сутки 263 заболевших и десять умерших от ковида
09:10
«ЛНР» заявила о еще 38 заболевших ковидом
08:50
На Донбассе заявили про новые обстрелы
23:27
Украина в ОБСЕ озвучила данные об ограничении свободы перемещения миссии ОБСЕ в ОРДЛО
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 марта
21:32
Услуга «еМалятко»: Как жители ОРДЛО смогут регистрировать детей
20:04
«ДНР» ослабила карантин: Массовые мероприятия и прием людей снова разрешены
17:06
«ДНР» выселяет людей из служебных квартир украинских правоохранителей в Донецке
15:28
«ДНР» возобновит пропуск через КПВВ под Донецком на один день 5 марта
12:30
В Донецке эвакуировали учащихся нескольких школ после сообщений о минировании. Взрывчатку не нашли
12:06
«ДНР» хочет изменить правила проезда через свои КПВВ
11:40
Пушилин отказался раскрыть детали приказа об открытии огня по ВСУ
11:20
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
все новости
16:26
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зоны. Въезд из РФ пока без самоизоляции
16:18
ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс
15:59
Шмыгаль назвал примерную стоимость прививок от коронавируса
15:31
Зеленский анонсировал программу «Новое село». Начнут с прифронтовых территорий
15:15
США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского
14:58
Компания Ахметова получила контрольный пакет крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
14:49
Уже 268 человек числятся незаконно удерживаемыми в ОРДЛО
14:41
Боевики ранили военнослужащего на Донетчине
14:32
ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Раду: Полный список по округу на Донетчине
13:54
Рада обратилась к Зеленскому с требованием обязать Гайдая открыть пункт бесплатного тестирования на КПВВ «Станица Луганская»
13:28
На Луганщине — трое умерших и 50 новых случаев COVID-19
13:21
Резников пообещал разобраться с проблемами компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе
13:06
Госэкоинспекция исследовала радиационный фон почвы под Донецком
12:55
В Абхазии задержали бывшего командира боевиков «ДНР». Это может спровоцировать новый политический кризис
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
все новости
ВИДЕО
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
04 марта, 17:05
«Шахтер» вылетел из Кубка Украины, уступив «Агробизнесу»
03 марта, 21:36
Как бывший преподаватель организовал фестиваль в Авдеевке, который стал городской традицией ►
03 марта, 10:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция