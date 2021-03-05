Рада обратилась к Зеленскому с требованием обязать Гайдая открыть пункт бесплатного тестирования на КПВВ «Станица Луганская»

Верховная Рада приняла обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по открытию пункта бесплатного тестирования на COVID-19 на КПВВ «Станица Луганская».



За принятие данного обращения проголосовали 272 народных депутата в ходе заседания в пятницу, 5 марта.



Парламентарии требуют обязать руководителя Луганской областной гражданско-военной администрации Сергея Гайдая выполнить постановление Кабинета министров Украины по обустройству пункта бесплатного экспресс-тестирования на КПВВ на линии соприкосновения с временно оккупированной территорией Луганской области.

Согласно постановлению Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года Луганской и Донецкой областным государственным администрациям поручено обустроить и обеспечить функционирование пунктов бесплатных тестов на COVID-19 на КПВВ.



На линии разграничения в Луганской области работает только КПВВ «Станица Луганская». Тестирование на COVID-19 здесь на платной основе проводят частные лаборатории. В Луганской ОГА заявили, что на КПВВ в Станице Луганской до сих пор не проводят бесплатные экспресс-тесты на COVID-19, поскольку еще не решен вопрос финансирования.



В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» установили медпункт, куда приезжают медики с оборудованием для тестирования на антиген коронавируса в понедельник и пятницу, когда группировка «ДНР» разблокирует движение по данному дорожному коридору. Бесплатное тестирование на антиген коронавируса здесь проводят с 15 января.