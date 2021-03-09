На текущей неделе мобильные подразделения Ощадбанка приедут в прифронтовые населенные пункты Донецкой и Луганской областей. График опубликовало министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



На Донетчине мобильное отделение будет вести прием и обслуживание граждан в Авдеевке, Новолуганке и Зайцево, а также Ощадбанк на КПВВ «Новотроицкое» будет открыт в понедельник и пятницу.

На Луганщине мобильный Ощадбанк будет работать в Золотом, Трехизбенке, Тошковке. Кроме того, стационарное отделение на КПВВ «Счастье» будет работать на постоянной основе до пятницы включительно.

Ощадбанк принял решение продлить действие просроченных карт внутренне перемещенных лиц до 1 мая 2021 года.



По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.



В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.