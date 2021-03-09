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Защита от атак России: Данилов предложил сделать английский язык вторым в Украине

09 марта 2021, 16:55

Защита от атак России: Данилов предложил сделать английский язык вторым в Украине

Английский язык должен быть вторым языком в Украине, это является залогом независимости страны. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

«К большому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первоначальный фундаментальный язык нашей независимости. Мы также за это время не поняли вопрос английского языка, который должен быть обязательным вторым языком в стране, чтобы мы были защищены от тех атак, которые сегодня имеем со стороны Российской Федерации», – сказал Данилов.

По его словам, с учетом того, что многие политики «заигрывались с русским языком», украинцы продолжали «копать под собой ту яму, в которой мы сегодня оказались и которую на 100% сегодня использует РФ». Данилов пояснил, что прежде всего, в отношении Украины Россия использует русский язык для посыла нужных ей нарративов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что знание молодежью английского языка является залогом независимости Украины.

«Английский язык должен использоваться с детского сада, в школе... Его не надо учить, его нужно знать. Дело в том, что у нас много учат английскому языку, но мало людей, которые им пользуются», – добавил Данилов.

«Когда мы сможем общество настроить на англоязычные издания, тогда вопрос, который стоит у нас на повестке дня с точки зрения вообще лингвистической войны, проводимой против нас Российской Федерацией, – он может постепенно исчезать», – резюмировал секретарь СНБО.

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