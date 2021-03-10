Бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей на Донетчине сообщили о подозрении в служебной халатности, что привела к гибели троих военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, в январе-феврале 2021 года подозреваемый не принял меры для обозначения предупредительными знаками и ограждения нескольких противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.



Кроме того, он не проинформировал командование об их местонахождении, не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов. Это привело к гибели 14 февраля 2021 года троих военнослужащих, которые подорвались на минах.



Военнослужащему объявили о подозрении в халатном отношении к военной службе в особый период (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса). Ему грозит от 5 до 7 лет заключения.

Утром 14 февраля трое бойцов оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины «Север» подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке, в районе Новолуганского на Донбассе. Военные перемещались для несения службы и двигались вдоль дороги по маршруту. Около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогли.



Президент Украины Владимир Зеленский дал высшему военному руководству 10 дней на установление виновных в трагедии.