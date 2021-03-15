В ближайшее время в Макеевке может быть инициировано повышение тарифов на проезд в городском транспорте. Об этом заявили в пресс-службе подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» города, передает «ДАН».



Там отметили, что в марте местные перевозчики предоставили расчеты стоимости услуг «председателю Профсоюза работников транспорта ДНР А.П. Хмелевому» для рассмотрения вопроса о повышении тарифа на проезд.



Согласно установленному порядку, профсоюз может инициировать повышение тарифов на проезд. Далее «министерство транспорта» рассматривает вопрос и принимает соответствующее решение, затем на уровне местных властей происходит согласование тарифов.



В свою очередь в «администрации» Донецка ответили «ДАН», что не располагают данными о планах изменить стоимость проезда.



На данный момент стоимость проезда автобусах Макеевки составляет 10 рублей, в городском электротранспорте — 5 рублей, в Донецке — 6 рублей; в маршрутных такси — от 11 до 12 рублей и от 10 до 11 рублей соответственно.