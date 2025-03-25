Из-за обстрела РФ в Волновахском районе погибли четверо мужчин

Из-за обстрела села Разлив в Волновахском районе погибли трое мужчин. Фото: Великоновоселковая поселковая администрация

Село Разлив Донецкой области попало под российский обстрел. Известно о трех погибших мужчин в возрасте 38, 42 и 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой администрации.



«Вражеский обстрел унес жизни трех жителей села Разлив: Павловых Александра Владимировича и Алексея Александровича, Шаповалова Ивана Александровича», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что самый старший — 70-летний Алексей Павлов — работал на электростанции в Курахово. Кроме того, погиб его сын Александр, который работал трактористом и кочегаром.



Также среди погибших — 39-летний Иван Шаповалов.



Кроме того, российские оккупанты убили жителя села Алексеевка. 24 марта, в результате погиб Алексей Петренко. Мужчина работал в колхозе слесарем и токарем.





Ранее мы писали, что российская армия за прошедшие сутки, 24 марта, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома.