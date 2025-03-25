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Из-за обстрела РФ в Волновахском районе погибли четверо мужчин

25 марта 2025, 16:59

Из-за обстрела РФ в Волновахском районе погибли четверо мужчин

Из-за обстрела села Разлив в Волновахском районе погибли трое мужчин. Фото: Великоновоселковая поселковая администрация Из-за обстрела села Разлив в Волновахском районе погибли трое мужчин. Фото: Великоновоселковая поселковая администрация

Село Разлив Донецкой области попало под российский обстрел. Известно о трех погибших мужчин в возрасте 38, 42 и 70 лет.  Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой администрации.

«Вражеский обстрел унес жизни трех жителей села Разлив: Павловых Александра Владимировича и Алексея Александровича, Шаповалова Ивана Александровича», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что самый старший — 70-летний Алексей Павлов — работал на электростанции в Курахово. Кроме того, погиб его сын Александр, который работал трактористом и кочегаром.

Также среди погибших — 39-летний Иван Шаповалов. 

Кроме того, российские оккупанты убили жителя села Алексеевка. 24 марта, в результате погиб Алексей Петренко. Мужчина работал в колхозе слесарем и токарем.



Ранее мы писали, что российская армия за прошедшие сутки, 24 марта, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. 

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