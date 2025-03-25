Wizz Air готова вернуться в Украину и открыть до 100 маршрутов

Венгерская авиакомпания Wizz Air готова вернуться в Украину и уже близка к соглашению о возобновлении коммерческой деятельности с рядом украинских аэропортов. Об этом сообщает «Экономическая правда».



Об этом заявил генеральный директор компании Йозеф Варади во время конференции «Логистика как драйвер экономического роста», организованной аналитическим центром We Build Ukraine. По его словам, у лоукостера «большие планы относительно Украины», и компания видит огромный потенциал украинского рынка авиаперевозок.



«Мы планируем не просто летать в Украину, но и выполнять рейсы из Украины, восстанавливая операционные базы», — подчеркнул Варади.



Авиакомпания уже подготовила план создания сети из около 100 маршрутов в течение первых шести месяцев после возобновления деятельности. По расчетам Wizz Air, это обеспечит годовой пассажиропоток на уровне 5 миллионов человек.



«Мы уже готовы. Сейчас ведём активные переговоры с вашими аэропортами во Львове и Киеве и близки к заключению коммерческих соглашений», — добавил Варади.

Напомним, в Офисе Президента Украины уже назвали первый аэропорт, который может заработать в Украине.