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Вылет вертолета до 30 минут. В Украине запускают систему аэромедицинской эвакуации

17 марта 2021, 20:05

Вылет вертолета до 30 минут. В Украине запускают систему аэромедицинской эвакуации

В Украине начнет действовать система аэромедицинской эвакуации. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 17 марта, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Совместная инициатива МВД и министерства здравоохранения о создании Единого аэромедицинского пространства предусматривает введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов реципиентов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что речь идет о совершенно новом уровне предоставления экстренной медицинской помощи, при которой человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение из любого, даже самого отдаленного, уголка страны.

Вторая составляющая этой программы – поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.

Аваков рассказал, что на первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев.

«Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект во Львовском регионе – это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. А с 1 мая уже подключаем Киевский регион, он обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев. Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы – во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину», – сказал глава МВД.

По его словам, с учетом того, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

Арсен Аваков отметил, что этот пилотный проект – первый шаг для полноценного запуска системы аэромедицинской эвакуации на всей территории Украины.

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