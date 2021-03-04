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Жилье для переселенцев: государство может предложить большинству лишь ипотеку и кредит

04 марта 2021, 14:20

Жилье для переселенцев: государство может предложить большинству лишь ипотеку и кредит

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил главные механизмы, с помощью которых внутренне перемещенные лица из Донбасса и Крыма могут получить жилье на льготных условиях. Пока самыми действенными являются ипотека и налоговое кредитование.

Он признал, что программа ипотеки под 7%, которую предлагают переселенцам, может быть для многих «неподъемной».

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Поэтому в правительстве работают над внедрением государственного ипотечного учреждения и тогда переселенцам в дальнейшем смогут выдавать ипотеку под долгий срок или под низкий процент.

Кроме этого в Украине действуют гранатовые программы, а для отдельных семей в сложных жизненных обстоятельствах из госбюджета выделяется сумма для приобретения социального жилья. Шмыгаль отметил, что это относительно небольшие суммы.   

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для переселенцев будут доступны жилищные программы ипотеки под 7% и в дальнейшем – финансового лизинга на жилье под 5%.

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