По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 марта

Ситуация с распространением COVID-19
В течение последних нескольких дней на подконтрольной властям части Донетчины еще 25 человек умерли вследствие осложнений от COVID-19. С начала пандемии ковид выявлен у 51 935 человек, из которых 45 366 пациентов выздоровели, 1160 — умерли.
В отдельных районах Донецкой области выявили 266 заболевших. Кроме того, 9 человек умерли, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 27 392 заболевших. Из них 20 015 человек выписаны, а 2 153 пациента скончались от осложнений.
В Луганской области подтверждено 74 новых случая заболевания. Один пациент умер. За все время исследований ковид выявлен у 15 920 случаях. Из них выздоровели — 14 515, умерли 498 пациентов.
Группировка «ЛНР» зарегистрировала 18 новых случаев заболевания и два летальных случая. Всего «ЛНР» признала 3415 случаев заражения. Из них 2838 выписаны, 301 — умер.
Политика
В ближайшее время должна стать известна дата встречи лидеров стран Нормандского формата, сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что на Донбассе отмечаются тревожные тенденции с обострением обстановки, и это требует более решительной реакции со стороны международных партнеров.
Переброска техники в зону операции Объединенных сил на Донбассе не является признаком подготовки к активным боевым действиям, происходит обычная ротация военных бригад, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Специальная представительница председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала стороны конфликта на Донбассе «воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности».
Права человека
Российская правозащитная организация «Команда 29» рассказала подробности дела Александра Марченко — украинца, приговоренного в России к 10 годам заключения за «шпионаж». Приговору предшествовал его арест группировкой «ДНР» в Донецке, пытки в тюрьме «Изоляция» и передача сотрудникам ФСБ в Россию.
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