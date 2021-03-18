По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней на подконтрольной властям части Донетчины еще 25 человек умерли вследствие осложнений от COVID-19. С начала пандемии ковид выявлен у 51 935 человек, из которых 45 366 пациентов выздоровели, 1160 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 266 заболевших. Кроме того, 9 человек умерли, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 27 392 заболевших. Из них 20 015 человек выписаны, а 2 153 пациента скончались от осложнений.



В Луганской области подтверждено 74 новых случая заболевания. Один пациент умер. За все время исследований ковид выявлен у 15 920 случаях. Из них выздоровели — 14 515, умерли 498 пациентов.



Группировка «ЛНР» зарегистрировала 18 новых случаев заболевания и два летальных случая. Всего «ЛНР» признала 3415 случаев заражения. Из них 2838 выписаны, 301 — умер.



Политика



В ближайшее время должна стать известна дата встречи лидеров стран Нормандского формата, сообщил президент Владимир Зеленский.



Зеленский заявил, что на Донбассе отмечаются тревожные тенденции с обострением обстановки, и это требует более решительной реакции со стороны международных партнеров.



Переброска техники в зону операции Объединенных сил на Донбассе не является признаком подготовки к активным боевым действиям, происходит обычная ротация военных бригад, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Специальная представительница председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала стороны конфликта на Донбассе «воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности».



Права человека



Российская правозащитная организация «Команда 29» рассказала подробности дела Александра Марченко — украинца, приговоренного в России к 10 годам заключения за «шпионаж». Приговору предшествовал его арест группировкой «ДНР» в Донецке, пытки в тюрьме «Изоляция» и передача сотрудникам ФСБ в Россию.



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