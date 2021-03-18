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Переброска военной техники на Донбасс не означает подготовку к активным боям, заявили в Киеве

18 марта 2021, 13:30

Переброска военной техники на Донбасс не означает подготовку к активным боям, заявили в Киеве

Переброска техники в зону операции Объединенных сил на Донбассе не является признаком подготовки к активным боевым действиям, происходит обычная ротация военных бригад. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он прокомментировал информацию о том, что Украина якобы стягивает военную технику на Донбасс. 

«У нас происходит ротация. Несколько бригад заходят в полном комплекте, и выходят в полном комплекте – это эшелоны техники. Бригада же заходит в зону ООС в полном составе. Просто тяжелое вооружение находится в местах хранения, не на передовой, во второй линии, в третьей, в местах хранения согласно договоренностей, которые были достигнуты. Но тем не менее, оно там есть, оно перебрасывается и выводится», – сказал Арестович.

Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что если очевидцы наблюдали движение техники, это может быть и направление выведения войск в порядке ротации.

«То есть наличие техники, которая перебрасывается туда, не свидетельствует о подготовке к ведению боевых действий ни с нашей стороны, ни с их», – подчеркнул Арестович.

Он добавил, что руководством страны рассматриваются силовые сценарии на Донбассе, но исключительно в качестве ответной реакции на действия противника. 

«В Офисе президента проговариваются военные варианты – в качестве реакции, если нам навяжут. Только как ответ», – резюмировал Алексей Арестович.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.

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