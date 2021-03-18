На Донбассе отмечаются тревожные тенденции с обострением обстановки, и это требует более решительной реакции со стороны международных партнеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.



«Мы отметили сегодня тревожные тенденции для безопасности ситуации на востоке Украины, рост провокаций и попыток сорвать перемирие, отсутствие прогресса и, к сожалению, торможение процесса реализации Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Это доказывает необходимость более решительной реакции международного сообщества на это поведение», – сказал Зеленский.



Президент поблагодарил литовского коллегу за позицию Литвы по усилению международных санкций против России.



«Санкции должны сохраняться до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины», – подчеркнул глава государства.



Зеленский также отметил, что Литва всеми возможными методами препятствует реализации проекта «Северный поток-2», который является «ловушкой для всей Европы».