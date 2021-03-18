Наблюдатели миссии ОБСЕ фиксирует продление существующих траншей по обе стороны от линии соприкосновения, а также на территории разрушенного международного аэропорта в Донецке и вблизи него. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в течение последних недель миссия фиксировала продления существующих в районах между селами Пески и Опытное, а также неподконтрольным селом Веселое, на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк» и вблизи него.



По оценке миссии, все эти продления траншей были сооружены в период между 23 августа 2020 года и 24 декабря 2020 года.



«24 декабря 2020 года и 21 января 2021 года в поле примерно в 1,1 км к северо-северо-западу от Веселого БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил продления одной траншеи протяженностью 50 м и 5 м (не зафиксированы по данным наблюдения от 28 октября и 24 декабря 2020 года соответственно), проходящие севернее одной из рулежных дорожек разрушенного международного аэропорта "Донецк" (по оценке, принадлежат вооруженным формированиям)», — говорится в отчете.



Оба продления оценены миссией как продвижение вперед в направлении линии соприкосновения. В результате расстояние между позициями ВСУ и боевиков сократилось до примерно 1,2 км.