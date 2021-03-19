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Апелляционный суд разрешил распространение книги «Дело Василия Стуса» с упоминанием о Медведчуке

19 марта 2021, 14:33

Апелляционный суд разрешил распространение книги «Дело Василия Стуса» с упоминанием о Медведчуке

Апелляционный суд Киева отменил решение о запрете публикации книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» из-за упоминаний в ней о Викторе Медведчуке. Об этом передает hromadske.

Запрет отменили на распространение книги и упоминания о депутате, кроме одной фразы: «... Была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук».

Как пояснил Сергей Глотов, адвокат издательства Vivat, издающего эту книгу, суд хотя и признал эту фразу недостоверной, она может оставаться в книге и запрета на распространение нет.

«В случае же, если другая сторона потребует изъятия этой фразы из книги, они должны подавать кассационную жалобу или инициировать новый процесс в отношении уже этого предложения», — сказал Глотов.

В издательстве говорят, что ожидают полного текста решения.

«Суд удовлетворил все исковые требования издательства Vivat и Кипиани, кроме части относительно одной фразы. Мы должны получить полное разъяснение решения, чтобы понять, что в дальнейшем будет с книгой», — сказала нам представительница Vivat Екатерина Аврамчук и добавила, что в ближайшее время они опубликуют свою позицию.

Журналист и автор книги Вахтанг Кипиани доволен таким решением и назвал его победой. Говорит, что оно наконец «расставляет определенные точки в этой истории».

«Там есть одно предложение, мы еще будем смотреть. Но главное — все, что здесь написано, — правда и критическое осмысление прошлого — разрешено именем Украины. Медведчук был недостойным человеком в деле Василия Стуса, он не помогал и не защищал своего клиента. Здесь мы можем сказать, что Стус в этом процессе победил», — сказал Кипиани.

Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что будет требовать через суд запретить ее распространение.

Медведчук считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство. Суд принял сторону истца, нардепа Виктора Медведчука, который был адвокатом диссидента Василия Стуса, и запретил распространять книгу в ее нынешней редакции. 

В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.

Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.

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