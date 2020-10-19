Суд запретил распространять книгу о Стусе без разрешения Медведчука

Дарницкий районный суд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» без разрешения народного депутата Виктора Медведчука. Суд пришел к выводу, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство политика. Об этом сообщает «Суспільне».



Адвокат автора книги Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко пояснил, что суд запретил распространять книгу в ее нынешней редакции. Решение не распространяется на те экземпляры, которые уже есть в библиотеках или были проданы.

«Виктор Медведчук просил признать недостоверными девять фрагментов в книге "Дело Василия Стуса". Суд удовлетворил иск частично. То есть три фрагмента признаны недостоверными, еще в трех запретили использование имени Медведчука как персонажа произведения без его согласия », - рассказал он.



Сам Кипиани отметил, «что никто извиняться перед Медведчуком не будет». «Решением суда должны удалить эти эпизоды. Я конечно этого делать не буду», — подчеркнул он.



Во время заседания под стенами суда прошла акция в поддержку книги Кипиани. На нее пришло около 20 активистов.

Акция под зданием Дарницкого суда. Фото: «Суспільне»

Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что будет требовать через суд запретить ее распространение.



Истец считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые не соответствуют действительности и унижают честь и достоинство политика, из-за чего требует запретить распространение книги «любым способом на любой территории».



В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.