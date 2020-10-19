Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд запретил распространять книгу о Стусе без разрешения Медведчука

19 октября 2020, 10:19

Суд запретил распространять книгу о Стусе без разрешения Медведчука

Дарницкий районный суд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» без разрешения народного депутата Виктора Медведчука. Суд пришел к выводу, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство политика. Об этом сообщает «Суспільне».

Адвокат автора книги Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко пояснил, что суд запретил распространять книгу в ее нынешней редакции. Решение не распространяется на те экземпляры, которые уже есть в библиотеках или были проданы.

«Виктор Медведчук просил признать недостоверными девять фрагментов в книге "Дело Василия Стуса". Суд удовлетворил иск частично. То есть три фрагмента признаны недостоверными, еще в трех запретили использование имени Медведчука как персонажа произведения без его согласия », - рассказал он.

Сам Кипиани отметил, «что никто извиняться перед Медведчуком не будет». «Решением суда должны удалить эти эпизоды. Я конечно этого делать не буду», — подчеркнул он.

Во время заседания под стенами суда прошла акция в поддержку книги Кипиани. На нее пришло около 20 активистов.

Акция под зданием Дарницкого суда. Фото: «Суспільне»

Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что будет требовать через суд запретить ее распространение.

Истец считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые не соответствуют действительности и унижают честь и достоинство политика, из-за чего требует запретить распространение книги «любым способом на любой территории».

В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.

ТЕГИ

Люди
Василий Стус Вахтанг Кипиани Виктор Медведчук

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:55
В Луганской области показали, как идет строительство нового КПВВ в Счастье
09:21
«ЛНР» заявила о 12 заболевших и трех умерших от COVID-19
22:20
Донецк не справляется с COVID-19, в ТКГ готовят новую «дорожную карту». Главное за неделю
11:25
За сутки «ДНР» обнаружила коронавирус у 101 человека
10:49
«ЛНР» заявила о 28 новых случаях COVID-19 и одной смерти
21:24
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
15:05
В Донецк передали более 400 тонн гуманитарной помощи
11:42
«ЛНР» продлила самоизоляцию для учащихся и закрыла ночные клубы
10:53
«ДНР»: За сутки в ОРДО — 119 заболевших и 12 умерших от COVID-19
10:17
«ЛНР» зафиксировала 22 заболевших COVID-19 и 2 смерти
23:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:05
«ДНР» ввела запрет на обслуживание покупателей без масок
16:17
В Донецке установили памятник боевику «Мотороле»
12:12
«ДНР» зафиксировала 153 заболевших коронавирусом за сутки. 13 человек умерли
11:10
В Донецке театр и филармония закрыты из-за коронавируса
все новости
13:44
Мобильные госпитали готовятся развернуть в Донецкой области и еще двух регионах 
12:56
Авторы книги о Стусе обжалуют решение суда в пользу Медведчука
12:30
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
12:06
В Мариуполе откроют новую ПЦР-лабораторию
11:01
В ВСУ произошел 14-й летальный случай из-за COVID-19
10:55
В Луганской области показали, как идет строительство нового КПВВ в Счастье
10:43
СМИ: Завод в Запорожье в обход санкций собирает российские автомобили
10:19
Суд запретил распространять книгу о Стусе без разрешения Медведчука
09:21
«ЛНР» заявила о 12 заболевших и трех умерших от COVID-19
08:54
Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 300 тысяч человек
08:19
В Донецкой области выявили еще 126 заболевших коронавирусом. Два человека умерли
08:07
Штаб: На Донбассе дважды нарушили «режим тишины»
08:00
У всех футболистов «Шахтера» отрицательные тесты на COVID-19 накануне матча Лиги чемпионов
22:20
Донецк не справляется с COVID-19, в ТКГ готовят новую «дорожную карту». Главное за неделю
17:34
Коронавирус на Донетчине: почти треть госпитализированных еще ждут результаты ПЦР-тестов
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
17 октября, 21:24
Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег
15 октября, 20:38

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция