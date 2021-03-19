Защита от коллекторов-шантажистов: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4241, который урегулирует деятельность коллекторских компаний и запретит им шантажировать должников.
Документ поддержали 274 голосами на внеочередном заседании в пятницу.
Законопроект запрещает угрожать и шантажировать должников. Запрещается вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать телефонный номер. Все данные о коллекторской компании и ее представителях должны быть сообщены.
Согласно пояснительной записке, документом, в частности, дается определение таких терминов как «урегулирования просроченной задолженности» и «коллекторская компания».
Так, коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после внесения в Реестр коллекторских компаний Национального банка. Регулятор будет проверять компаний и их владельцев.
О привлечении коллекторской компании банки будут обязаны сообщать заемщикам, а вся информация о «третьих сторонах» должна быть на сайте и в местах оказания услуг.
О нарушении коллекторов можно сообщить в банки и Нацбанк. Два нарушения с требованиями этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.
Если коллектор нарушит эти требования, то будет нести ответственность от штрафов в 50-100 тысяч гривен до исключения из Реестра коллекторских компаний.