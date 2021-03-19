Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Степанов спрогнозировал, когда может появиться платная вакцина от коронавируса в Украине

19 марта 2021, 21:37

Степанов спрогнозировал, когда может появиться платная вакцина от коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения гарантирует доступ к бесплатной вакцине от коронавируса, но когда вакцина появится в коммерческом обороте – точно неизвестно. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«Согласно той информации, которая есть у нас, все без исключения мировые производители, которые сейчас поставляют вакцину, законтрактованы до конца 2021 года или даже до конца 2022 года с правительствами разных стран на поставку вакцины», – отметил Степанов.

Он подчеркнул, что Минздрав занимается исключительно поставками бесплатной вакцины, и когда она появится в аптеках или частных клиниках – сказать не может.

«По моему убеждению, раньше лета или даже осени на коммерческом рынке они (вакцины) вряд ли появятся», – предположил глава Минздрава.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что второй этап вакцинации от коронавируса стартует в Украине со следующей недели. По данным Минздрава, около 290 тысяч украинцев записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса.

Читайте также:

«Не Минздрав же вакцинирует – вопрос к местной власти». Степанов – о низких темпах вакцинации

Еще по теме

Прочее
Вакцинация Вакцина коронавирус
Люди
Максим Степанов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 марта
15:52
«ДНР»: За сутки 205 новых случаев COVID-19 и 10 смертей
11:10
КПВВ «Станица Луганская» обеспечат бесплатными ковид-тестами в ближайшее время, обещает Резников
08:35
«ЛНР»: 27 человек заболели, один умер вследствие COVID-19 за сутки
22:50
ОБСЕ фиксирует новые траншеи на Донбассе, в том числе и на территории аэропорта в Донецке
22:09
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 марта
19:26
Не только Мендель. «Дом» выпустит программу с украинскими топ-спикерами для жителей Донбасса и Крыма
17:05
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 19 марта
12:40
«ДНР» сообщила о 266 заболевших и 9 умерших от ковида за сутки
11:45
Пытали в «Изоляции», вывезли в РФ и осудили за «шпионаж»: история украинца, который поехал забрать свою Lamborghini у «ДНР»
09:52
ОБСЕ увидела сотни мин боевиков и ВСУ в полях на Донетчине
08:20
«ЛНР» заявила о 18 заболевших и двух умерших от COVID-19 за день
23:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 марта
10:16
За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 385 новых случаев коронавируса
09:21
В ОБСЕ подтвердили ранение жителя поселка под Донецком в ходе обстрела
все новости
21:59
Степанов призвал не искать параллели в вакцинации от ковида со смертью подростка в Краматорске в 2008-м
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 марта
21:52
Зеленский призвал местную власть ввести выплаты за локдаун: государство их удвоит
21:37
Степанов спрогнозировал, когда может появиться платная вакцина от коронавируса в Украине
20:50
Клиника, университет и кампус: В Мариуполе появится современный медицинский центр
20:32
СНБО поручил проверить все действующие нормативно-правовые акты, изданные Януковичем
20:12
Начиная с 1994 года: В Украине проведут полный аудит разрешений на пользование недрами
19:55
СНБО вводит санкции против 19 компаний. В их числе – акционеры «Донецкоблгаза» из Гонконга
19:37
СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Курченко, Пасечника и других
19:19
«ДНР» начала подавать документы на аккредитацию школ в России
19:05
Почему страхование онлайн — это удобно и выгодно? (РR)
18:55
Результат за 15 минут: На КПВВ «Станица Луганская» начали делать бесплатные тесты на коронавирус
18:27
Байден ответил на приглашение Путина «поговорить»
18:24
Донетчина лидирует по вакцинации от коронавируса. Проведено более 7400 прививок
18:02
Добыча циркония на Донетчине: Парламент обратится к Зеленскому
все новости
ВИДЕО
ЛГБТ в украинской армии на Донбассе: Кто они?
19 марта, 15:42
«Шахтер» вылетел из Лиги Европы
18 марта, 21:46
«Шахтер» обыграл «Десну», а «Динамо» — «Зарю» в чемпионате
14 марта, 18:54

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция