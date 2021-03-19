Министерство здравоохранения гарантирует доступ к бесплатной вакцине от коронавируса, но когда вакцина появится в коммерческом обороте – точно неизвестно. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».



«Согласно той информации, которая есть у нас, все без исключения мировые производители, которые сейчас поставляют вакцину, законтрактованы до конца 2021 года или даже до конца 2022 года с правительствами разных стран на поставку вакцины», – отметил Степанов.



Он подчеркнул, что Минздрав занимается исключительно поставками бесплатной вакцины, и когда она появится в аптеках или частных клиниках – сказать не может.



«По моему убеждению, раньше лета или даже осени на коммерческом рынке они (вакцины) вряд ли появятся», – предположил глава Минздрава.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что второй этап вакцинации от коронавируса стартует в Украине со следующей недели. По данным Минздрава, около 290 тысяч украинцев записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса.