В течение недели боевики не пропустили в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 20 граждан. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию, сообщили в ГПСУ.



Отмечается, что на этой неделе пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» вырос на 18%. В этом дорожном коридоре на временно оккупированную территорию проследовало 5,9 тысячи человек, а на контролируемую территорию — 6 тысяч человек.

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 234 гражданина и 38 транспортных средств в сторону ОРДО. 196 граждан и 30 транспортных средств последовали на подконтрольную территорию. Боевики разблокируют пропуск через свой блокпост на этом направлении только дважды в неделю.



Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорск» и «Марьинка».



В ГПСУ также сообщили, что один человек пытался попасть на подконтрольную территорию по частично поддельным документом. Об этом уведомлены сотрудники Нацполиции.