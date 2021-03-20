За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 35 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно статистике, шесть пациентов скончались от осложнений вследствие COVID-19.



По состоянию на 20 марта «ДНР» подтверждает 27 807 случаев заболевания COVID-19. Из них 20 639 человек выздоровели, 2178 — умерли от осложнений.



По результатам экспресс-тестов зафиксировано 3 пациента, ранее переболевших коронавирусной болезнью. С 18 марта выявлено 223 таких пациента.



В «ДНР» также заявляют, что за сутки выявлено 39 случаев пневмоний, 31 человек госпитализирован. Всего в ОРДО на лечении находится 951 пациент с пневмониями, из них 471 на кислородной поддержке.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 145 заболевших коронавирусом. При этом 3 877 человек выздоровели, а 166 умерли.