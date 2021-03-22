Партия «Справедливая Россия — За правду» собирается открывать в Донецке свой центр. Председатель партии Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем на территориях, которые временно неподконтрольны украинскому правительству.



Жигулину поручено создать в Донецке представительский центр партии и организовать консультационный прием граждан, проживающих в ОРДЛО.



Жигулин является сторонником группировки «ДНР», называет себя «депутатом народного совета» от незаконной организации «Свободный Донбасс». По профессии – юрист.



Ранее в «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в Госдуму РФ в сентябре этого года смогут вести агитацию в отдельных районах Донецкой области. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.



Полное название партии — «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Она образовалась из двух российских политических сил «Патриоты России» и «За правду», которые симпатизируют незаконным вооруженным формированиям и группировкам «Д-ДНР» на Донбассе. Лидеры «За правду» и «Патриотов России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин были избраны сопредседателями.



«Справедливая Россия — За правду» намерена участвовать в выборах в Государственную Думу осенью 2021 года.



Об объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» стало известно в январе 2021 года.



Российский писатель Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков, в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.



Также Прилепин был советником главы «ДНР» Александра Захарченко, которого убили 31 августа 2018 года в Донецке. Другой бывший советник Захарченко — российский политтехнолог Александр Казаков — также является одним из руководителей движения «За правду».



СМИ называли партию Прилепина проектом администрации президента России, которая была создана перед выборами в парламент.