На Луганщине стартовало «Большое строительство»–2021. Начались работы по ремонту дороги Лисичанск – Бахмут, сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



«На Луганщине начался текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут на участке км 141 + 100 – км 155 + 100. Участок протяженностью 14 км расположен от города Лисичанск до границы с Донецкой областью», – говорится в сообщении.



Маршрут «Лисичанск – Бахмут» стал первым объектом «Большого строительства» в 2021 году. Как отмечают в Службе автодорог, фактически, это будет новая дорога, передвигаться по которой станет быстро, комфортно и безопасно. Подрядчик готов привлечь к проведению работ почти 100 работников и 70 единиц спецтехники.



При этом отмечается, что во время проведения ремонта дорога Т-13-02 не перекрыта, работы ведутся по одной стороне.



Подрядчик уверяет, что завершит весь комплекс работ по восстановлению дорожного покрытия на всей протяженности маршрута «Лисичанск – Бахмут» в июне 2021 года.