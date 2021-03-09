В Луганской области более 370 километров дорог планируют восстановить за текущий год. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации, ссылаясь на «Укравтодор».



Значительный объем средств на ремонт дорог предоставит Международный банк реконструкции и развития. За эти деньги на Луганщине запланирован ремонт более 170 км автодорог. Среди них участок протяженностью 12 км автодороги Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск).



Крупный ремонт запланирован на нескольких участках таких трасс:



Р-66 КПП «Демино – Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск



Т-13-02 КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут



Еще 201 км дорог Луганщины планируют отремонтировать за государственный счет.