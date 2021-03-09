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В Луганской области назвали крупные трассы, которые отремонтируют в этом году

09 марта 2021, 09:50

В Луганской области назвали крупные трассы, которые отремонтируют в этом году

В Луганской области более 370 километров дорог планируют восстановить за текущий год. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации, ссылаясь на «Укравтодор».

Значительный объем средств на ремонт дорог предоставит Международный банк реконструкции и развития. За эти деньги на Луганщине запланирован ремонт более 170 км автодорог. Среди них участок протяженностью 12 км автодороги Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск).

Крупный ремонт запланирован на нескольких участках таких трасс:

Р-66 КПП «Демино – Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск

Т-13-02 КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут

Еще 201 км дорог Луганщины планируют отремонтировать за государственный счет.

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