Бывший народный депутат и командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, арестованный по делу о так называемой частной военной компании, госпитализирован. Об этом сообщил его адвокат Владислав Добош в Facebook.



«К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота – выходной день, и у них инструкция. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника», – написал Добош.



Накануне Печерский районный суд Киева избрал Семену Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 24 мая, без права внесения залога.



Перед арестом Семенченко заявлял, что не собирается скрываться от следствия.



«Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия», – писал Семенченко в соцсети до ареста.

Семена Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.