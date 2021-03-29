Москва согласовывает с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Ранее представитель немецкого Кабмина Штеффен Зайберт заявил, что 29 марта видеоконференции Путина, Макрона и Меркель не было, отказавшись уточнить побробности.



Говоря об этом, Песков заметил: «Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем». Так он ответил на вопросы, действительно ли планировалось провести такое мероприятие, а также когда оно может состояться. «Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — заверил пресс-секретарь Путина.



При этом он подчеркнул, что видеоконференция готовится не как мероприятие «нормандской четверки», на саммите планируется затронуть и ряд других вопросов. Отвечая на вопрос, почему в списке участников переговоров нет президента Украины Владимира Зеленского, Песков пояснил: «Потому что речь не идет о каком-то мероприятии в формате «нормандской четверки». «Там много вопросов и иных для обсуждения. Это не "нормандская четверка"», — подчеркнул он.

Песков согласился с тем, что саммит такого формата невозможно провести «без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе». «Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», — резюмировал представитель Кремля.

Он не стал отвечать на вопрос, какие еще вопросы могут обсудить лидеры. «Я бы сейчас воздержался от каких-либо анонсов. Когда все будет окончательно понятно со временем проведения этой встречи, мы вам сообщим», — резюмировал Песков.



Сегодня ранее в Кремле заявилии, что Путин пока не планирует контактов с Зеленским.