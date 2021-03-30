Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос Донбасса без Киева решить невозможно, но нельзя при этом запретить лидерам России, Германии и Франции обменяться мнениями. Об этом передает «РИА Новости».



«Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос [без участия Украины]. Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.



В то же время, Песков заявил, что Кремль недоволен тем, что украинская власть продолжает отказываться вести переговоры с пророссийскими группировками «ДНР» и «ЛНР».

Москва согласовывает с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. В Кремле заявляют, что мероприятие не планируется в качестве встречи «нормандской четверки», однако тема Донбасса будет подниматься, в том числе.



Кроме этого, Путин пока не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.



В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что сдвигов по мирному урегулированию возможно добиться только в полном, а не сокращенном составе Нормандии.