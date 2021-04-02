Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли во время пролета в районе неподконтрольного властям села Бугаевка в Луганской области (37 км от Луганска). Об этом сообщается в отчете миссии.



31 марта во время управления беспилотником наблюдатели слышали 10 очередей и 15 выстрелов из крупнокалиберного пулемета на расстоянии около 2 километров. О полете БПЛА сообщалось заблаговременно.



Команда СММ приземлила БПЛА и покинула этот район.



В этот день миссия зафиксировала 40 нарушений режима прекращения огня в Луганской области. Большинство нарушений произошли вблизи Бугаевки.