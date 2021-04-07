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Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников

07 апреля 2021, 12:22

Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников

На шахте имени Скочинского в Донецке ведутся ремонтные работы, заявляют в группировке «ДНР». При этом из шахты вывели 57 работников.

Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» городской «администрации» Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Эвакуация остальных проводиться не будет – они в безопасности, утверждают в группировке. 

Ранее сообщалось, что остановлена вентиляция главного западного ствола шахты. Под землей находятся 329 человек.

Причина остановки вентиляции выясняется.

Шахта имени академика Александра Скочинского введена в эксплуатацию в 1975 году. Там добывают коксующийся уголь марок «Ж» и «К». За годы работы горняки выдали на-гора порядка 30 миллионов тонн «черного золота», пройдено 250 километров горных выработок. Максимальная глубина ведения горных работ — 1350 метров.

Эта шахта считается одной из самых опасных в мире. Разработка пластов осложнена уникальными геологическими условиями: высокой температурой пласта и вмещающих пород, высоким содержанием газа метана в угольных пластах, риском возникновения выбросов газа. Данное обстоятельство послужило причиной ряда крупных аварий. Одной из наиболее масштабных стал выброс и обвал породы 4 апреля 1998 года. Тогда погибло 63 горняка. 

Последняя крупная авария на шахте имени Скочинского произошла 17 ноября 2020 года. Тогда в результате пожара задохнулись четыре горняка. Расследование показало, что к трагедии привели ряд факторов. В частности, плохие условия труда, превышение уровня метана, нарушение трудовой дисциплины работниками.

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