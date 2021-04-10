Группировка «ДНР» подготовила три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Эти документы оказались в распоряжении украинских спецслужб, передает ZN.UA.



В первом из трех проектов письма, подготовленных «МИД ДНР» на имя президента России за подписью «главы ДНР» Дениса Пушилина содержится просьба оказать военную помощь «ДНР», во втором – принять «ДНР» в состав России, в третьем – признать независимость «ДНР» и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и РФ.



По данным украинских спецслужб, все три варианта документа имеют одинаковую преамбулу. В ней Пушилин благодарит Путина за «участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года». Он также благодарит российского президента за решение признать документы, выданные «жителям наших республик», и возможность «вступления в гражданство РФ для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое и культурное пространство». Кроме того, Пушилин высоко оценивает «посреднические усилия Российской Федерации в Минском переговорном процессе».



В подготовленных проектах также отмечается, что «Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие». После чего, в проектах письма говорится о том, что Украина, получая всестороннюю поддержку США и других западных партнеров и вопреки международным обязательствам, «решилась на силовое разрешение конфликта на нашей территории».



Далее тексты письма отличаются.



В первом варианте, Пушилин просит Путина «оказать военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины». Аргументируется просьба целью не допустить жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.



Во втором варианте, Пушилин обращается с просьбой включить «ДНР» в состав России: «От имени всего русского населения и российских граждан, проживающих на территории республики, как законно избранный глава Донецкой Народной Республики, прошу Вас принять нашу республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великого государства Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства». После этого в проекте письма «главы ДНР» говорится, что при необходимости, жители «готовы повторно выразить свое волеизъявление, подтверждающее желание присоединиться к своей исторической Родине».



В третьем варианте письма содержится просьба к Путину признать «ДНР» как «независимое демократическое правовое социальное государство». Кроме того, Пушилин просит президента России рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны. В подготовленном «МИД ДНР» тексте также упоминается, что проект данного договора прилагается к письму.



Украинские спецслужбы передали эту информацию странам-партнерам Украины.