Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами», — говорится в заявлении G7.



В документе отмечается, что G7 и ЕС «очень обеспокоены масштабным усилением российских сил» близ границ с Украиной и в Крыму.



Страны «группы семи» заявили, что выражают поддержку «подходу Украины, основанному на сдержанности».



Они вновь указали, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии по работе в «нормандском формате» для достижения выполнения минских договоренностей.



В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Обострение на Донбассе. Украина, РФ, Франция, Германия и США в различных форматах в течение недели провели ряд консультаций относительно эскалации на востоке Украины и скопления войск РФ у границ с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).



США и партнеры Украины по Нормандскому формату указывают на дестабилизирующие действия со стороны РФ.



Москва называет обвинения беспочвенными, ссылаясь на право перемещать свои войска внутри страны по собственному усмотрению. Кроме этого, Кремль прибегает к агрессивной риторике, в частности, в заявлении о готовности «встать на защиту» жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Одновременно с этим, там утверждают, что Киев имитирует военную угрозу и уверяют, что не собираются воевать с Украиной. При этом Москва отказалась участвовать в спецзаседании ОБСЕ, посвященном военному присутствию РФ у границ с Украиной.