Группировка «ДНР» в отдельных районах Донецкой области планирует провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая. В «ДНР» заявили, что проведут акцию «в традиционном формате». Организатором акции выступает движение «Молодая Республика», подконтрольное группировке.



Шествие планируют провести по улице Артема в Донецке. Всех желающих приглашают прийти с заранее заготовленным транспарантом и фотографией своего родственника. При этом организаторы не указали, будут ли действовать противоэпидемиологические меры, связанные с пандемией коронавируса.



Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в России 9 мая. Аналогичную акцию проводят группировки «ДНР» и «ЛНР». В 2020 году «Бессмертный полк» на неконтролируемой территории Донбасса прошел в режиме онлайн.