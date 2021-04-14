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В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным

14 апреля 2021, 20:53

В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонные переговоры между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, можно назвать конструктивными. Об этом она рассказала на брифинге, передает РБК.

«Я скажу, что президент Байден вчера провел конструктивный звонок», — сказала она.

По ее словам, Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. В ходе беседы, в частности, была затронута ситуация на востоке Украины.

Псаки допустила, что встреча Путина и Байдена может состояться в ближайшие месяцы.

Кремль считает преждевременным говорить о деталях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. 

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