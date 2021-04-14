В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонные переговоры между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, можно назвать конструктивными. Об этом она рассказала на брифинге, передает РБК.



«Я скажу, что президент Байден вчера провел конструктивный звонок», — сказала она.



По ее словам, Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.



13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. В ходе беседы, в частности, была затронута ситуация на востоке Украины.



Псаки допустила, что встреча Путина и Байдена может состояться в ближайшие месяцы.



Кремль считает преждевременным говорить о деталях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.