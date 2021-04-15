В Славянске из-за порыва водопровода подтоплены 30 домов. Подача воды сокращена пяти городам

В Славянске подтоплен частный сектор / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Славянске в микрорайоне Черевковка подтоплены три десятка частных домов из-за порыва на участке между вторым и третьим подъемом Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщет пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Порыв был обнаружен сегодня около 00:30, аварийные бригады КП «Вода Донбасса» ночью приступили к работам.



«Из-за аварии на водоводе были подтоплены подвалы, выгребные ямы в частных домах, расположенных в переулках Кронштадский и Григория Сковороды. Также вода размыла грунтовую дорогу», – сообщили в ОГА.



Как уточняется, подтопленные дома находятся в санитарно-защитной зоне Второго Донецкого водопровода, который был построен в 1970-1980 годы. Всего в этих переулках расположено 50 частных домов, и владельцы около 30 из них обратились за помощью по откачке воды.



Воду откачивают силами городских служб, КП «Вода Донбасса», ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. После окончания работ обещают восстановить грунтовое покрытие дороги.



Из-за аварии подача воды сокращена в города: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк.