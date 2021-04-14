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СМИ: Зеленский лишил гражданства трех контрабандистов

Обновлено
14 апреля 2021, 20:38

СМИ: Зеленский лишил гражданства трех контрабандистов

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно одобренным СНБО санкциям за контрабанду. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.

«Одобренные СНБО санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства. В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

По данным «РБК-Украина», президент Владимир Зеленский уже подписал указ о лишении их гражданства Украины. Амирханян официально в санкционном списке не значится, однако он также якобы причастен к контрабандной деятельности и из-за этого попал в поле зрения СБУ.

По данным источников СМИ, 15 апреля СНБО проведет очередное заседание «с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности нашего государства».

Ранее стали известны имена 10 крупнейших контрабандистов, против которых решением Совета нацбезопасности и обороны 2 апреля введены санкции.

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