The Wall Street Journal показал наращивание войск РФ в Крыму

Фото: Maxar Technologies/The Wall Street Journal

Российские военные перебросили в Крым, а также на базы близ Украины больше боевых самолетов, чем считалось до сих пор. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на фото, сделанные коммерческим спутником.



Снимки были сделаны компанией Maxar Technologies в период с 27 марта по 16 апреля.



«На фотографиях, с которыми ознакомился WSJ, видны самолеты Су-30 на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Крыму. Самолетов, которые видны на снимках от 16 апреля, в конце марта там не было», — говорится в статье.



Также на фотоснимках, по данным газеты, на других авиабазах близ Украины также можно рассмотреть самолеты Су-30, а также Су-34, Су-27, Су-25, Су-24.



В настоящее время, по данным журналистов, Россия разместила на оккупированном полуострове воздушно-десантные войска, мотострелковые и бронетанковые части, боевые вертолеты, разведывательные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и военный госпиталь.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии WSJ заявил, что уже через несколько недель российские войска «будут близки к боевой готовности, достаточной, чтобы осуществить военной эскалации».



«По нашим оценкам, к тому времени совокупная численность их сил достигнет более 120 тысяч военнослужащих. Мы не знаем, решит ли Путин атаковать, но он определенно будет готов к этому», — сказал Кулеба.

Фото: Maxar Technologies/The Wall Street Journal

Ранее сообщалось о большой концентрации войск РФ на полигоне Погоново под Воронежем, который находится в 250 километрах от границы с Луганской и Харьковской областями, и в 30 километрах от поселка Марфовка в Крыму.