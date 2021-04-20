Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

The Wall Street Journal показал наращивание войск РФ в Крыму

20 апреля 2021, 18:26

The Wall Street Journal показал наращивание войск РФ в Крыму

Фото: Maxar Technologies/The Wall Street Journal Фото: Maxar Technologies/The Wall Street Journal

Российские военные перебросили в Крым, а также на базы близ Украины больше боевых самолетов, чем считалось до сих пор. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на фото, сделанные коммерческим спутником.

Снимки были сделаны компанией Maxar Technologies в период с 27 марта по 16 апреля.

«На фотографиях, с которыми ознакомился WSJ, видны самолеты Су-30 на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Крыму. Самолетов, которые видны на снимках от 16 апреля, в конце марта там не было», — говорится в статье.

Также на фотоснимках, по данным газеты, на других авиабазах близ Украины также можно рассмотреть самолеты Су-30, а также Су-34, Су-27, Су-25, Су-24.

В настоящее время, по данным журналистов, Россия разместила на оккупированном полуострове воздушно-десантные войска, мотострелковые и бронетанковые части, боевые вертолеты, разведывательные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и военный госпиталь.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии WSJ заявил, что уже через несколько недель российские войска «будут близки к боевой готовности, достаточной, чтобы осуществить военной эскалации».

«По нашим оценкам, к тому времени совокупная численность их сил достигнет более 120 тысяч военнослужащих. Мы не знаем, решит ли Путин атаковать, но он определенно будет готов к этому», — сказал Кулеба.

Фото: Maxar Technologies/The Wall Street Journal

Ранее сообщалось о большой концентрации войск РФ на полигоне Погоново под Воронежем, который находится в 250 километрах от границы с Луганской и Харьковской областями, и в 30 километрах от поселка Марфовка в Крыму.

Еще по теме

Прочее
российские войска
Места
Крым

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
09:17
«ЛНР» заявила о смерти трех пациентов с COVID-19
08:55
Боевики в обход ОБСЕ установили свои камеры на шахте в Донецке
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля
17:53
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
12:46
«ДНР» лишила свободы на 13 лет экс-боевика по обвинению в «госизмене»
09:54
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине
10:55
«ДНР» зарегистрировала 152 новых случая ковида и 11 смертей
09:17
«ЛНР»: Четыре смерти и 16 новых случаев коронавируса
08:20
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост у Еленовки
22:40
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
13:50
«ДНР»: 187 новых случаев COVID-19 и 13 смертей за сутки
12:30
Пограничники рассказали, сколько людей пересекли КПВВ за эту неделю
все новости
19:17
Больниц нет, «скорая» не едет. В прифронтовых поселках на Донетчине – вспышка COVID-19
18:45
В ТКГ удалось продвинуться в согласовании мер по соблюдению режима «тишины» на Донбассе
18:33
Повторные заражения, «индийский» штамм: Радуцкий предупредил о четвертой волне коронавируса в Украине
18:26
The Wall Street Journal показал наращивание войск РФ в Крыму
17:46
В Славянске ослабляют карантин, большинство школьников возвращаются за парты
17:25
Директорку дома культуры приговорили к пяти годам условно за проведение «референдума»
17:10
Закрытие Керченского пролива: Россия обещает пропускать торговые суда в Мариуполь и Бердянск
16:53
Умер подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки поезда «Мариуполь-Киев»
16:41
На Донетчине мутированный коронавирус больше поражает стариков и детей
16:19
«Меня бы арестовали и расстреляли»: Кикабидзе рассказал, почему не поехал в Донецк и Луганск
16:03
В Покровске на шахте погиб горняк. Открыто уголовное дело
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
15:37
Боевики дистанционно минируют населенные пункты на Донбассе – украинская сторона СЦКК
14:44
Группа стран-участниц ПАСЕ обвинила РФ в срыве мирных инициатив по Донбассу
14:35
Россия изменила правила въезда в страну, для жителей ОРДЛО сделали исключение
все новости
ВИДЕО
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
17 апреля, 22:40
«Шахтер» проиграл «Динамо»: отставание от киевлян уже 10 очков
17 апреля, 21:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция