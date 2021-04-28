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МИД Франции: «Нормандский формат» — основа урегулирования конфликта на Донбассе

28 апреля 2021, 19:13

МИД Франции: «Нормандский формат» — основа урегулирования конфликта на Донбассе

Франция уверена, что «нормандский формат» переговоров остается действенной основой для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявили в МИД Франции в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить и расширить формат переговоров.

«Франция вместе с Германией решительно продолжает усилия в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений, которые составляют согласованную основу для справедливого и прочного урегулирования конфликта в Донбассе», — говорится в сообщении.

Во французском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что переговоры в «нормандском формате» с наибольшей вероятностью приведут к прогрессу.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине необходимо продолжать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе во всех существующих форматах и на всех площадках.

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