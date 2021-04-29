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Введение ВГА в Славянске: Вопрос рассматривают в Офисе президента

29 апреля 2021, 19:57

Введение ВГА в Славянске: Вопрос рассматривают в Офисе президента

Ситуацию с политическим кризисом в Славянске и возможным введением военно-гражданской администрации в городе рассматривают в Офисе президента. Об этом рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за апрель.

Он отметил, что военно-гражданские администрации позволяют более оперативно принимать решения и действовать в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. Но Славянск к таким не относится.

«После того, как возникла кризисная ситуация, которая до сих пор не решена, мной был сделан доклад курирующему заместителю главы Офиса президента, который отвечает за региональную политику, и руководителю Офиса президента, и соответственно, главе государства. Проинформировано об этом со всеми основаниями и моментами, которые касаются данного города. Сейчас эти вопросы рассматриваются в Офисе президента и отрабатываются те критические моменты, которые возникли в Славянске», – рассказал Кириленко.

Он отметил, что в городе случился коллапс, когда депутатские группы поставили свои интересы выше интересов громады.

Кириленко напомнил, что область взяла на себя ремонт аварийного моста в Славянске и участка коммунальной дороги. Общая стоимость работ составит приблизительно 200 миллионов гривен, которые выделят из областного бюджета.

«Депутаты и глава громады должны понимать, что это их прямая обязанность – беспокоиться о развитии громады, а не обязанность облгосадминистрации. Подставить плечо, помочь – это одно, но не брать на себя функции. Поэтому вопрос о военно-гражданской администрации и поднимался», – подчеркнул Кириленко.

По словам главы ДонОГА, он не является сторонником введения военно-гражданской администрации, поскольку это вызвано не вопросом безопасности, а систематическим невыполнением депутатским корпусом своих полномочий. 

«Сейчас движение пошло, и все пытаются выйти из этого кризиса. Но я вижу, как выполнялись депутатским корпусом те полномочия, какие намерения и цели они ставили перед собой, и я понимаю, что за одним кризисом может идти другой. Дальше посмотрим», – резюмировал Кириленко.

14 апреля мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию. 

В Славянске уже несколько месяцев развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорируют заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.

В конце февраля в Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение.

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