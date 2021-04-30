Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря Зеленского

Юлия Мендель уходит с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на источники в Офисе президента.



Пресс-секретарем главы государства Юлия Мендель проработала почти два года. По сведениям источников, она сама написала заявление об увольнении.



Информацию об уходе Юлии Мендель в комментарии «УНН» подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который занимается вопросами коммуникационной стратегии в ОП.



«Юлия Мендель продолжает выполнять обязанности пресс-секретаря президента Украины – временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента», – сказал Подоляк.



По его словам, в дальнейшем Мендель сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.



«Сегодня коммуникация инициатив президента для внешнего потребителя требует значительного усиления. Юлия Владимировна имеет замечательные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной как советник по международным коммуникациям», – отметил представитель Офиса президента.



Кто именно займет пост пресс-секретаря Зеленского – пока неизвестно.



Сама Юлия Мендель пока никак не комментирует ситуацию ни на своих страницах в соцсетях, ни по телефону. «Новости Донбасса» пытались с ней связаться, но безуспешно.