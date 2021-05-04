Беспилотник боевиков пересек линию соприкосновения: Штаб ООС сообщил о новых обстрелах на Донбассе

С начала суток сегодня, 4 мая, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



На Донетчине вблизи Водяного боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.



Неподалеку Авдеевки НВФ совершили обстрел в сторону позиций украинских военных из крупнокалиберных пулеметов.



В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Зализное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет БПЛА боевиков типа «Орлан-10». Беспилотник пересек линию соприкосновения и был своевременно подавлен средствами РЭБ.



Боевых потерь среди украинских военных нет.



Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.