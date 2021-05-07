В Мирнограде мужчину загрызли собаки, еще один получил травмы

В Мирнограде молодой мужчина умер от травм, которые нанесли ему две собаки. Его родственник пострадал от нападения животных, но остался жив. По данному факту начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Сегодня около 3:00 в полицию Мирнограда поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице на него и его родственника напали две собаки.



Правоохранители установили, что собаки породы кане-корсо, принадлежащие 54-летнему жителю, причинили телесные повреждения двум мужчинам. Один из них, 37-летний, травмирован, а младший, 34-летний, – скончался на месте.



Владелец животных пояснил, что собак использует для охраны дома. По его словам, на ночь их оставляют во дворе не привязанными, но свободного выхода за пределы двора животные не имели, поскольку он огражден высоким забором. Как собаки оказались на улице, хозяин объяснить не смог.



По данному факту следователи открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 119 «Убийство по неосторожности» Уголовного кодекса Украины.