ОБСЕ: С начала года на Донбассе пострадали 16 гражданских

Общее число жертв среди гражданского населения, которое пострадало в результате боевых действий на Донбассе, с начала 2021 года составляет 16 человек Из них семеро погибших и девять раненых. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



В целом, миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в период с 19 апреля по 2 мая 2021 года. Наблюдатели зафиксировали 3 135 нарушений в сравнении с 3 828 за предыдущий двухнедельный период.



Кроме этого, в ходе мониторинга участков разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, наблюдатели зафиксировали однократное нарушение в пределах участка разведения в районе Золотого и 12 нарушений на участке разведения в районе Петровского.