В «ДНР» допустили отмену массовых мероприятий 9 и 11 мая

В группировке «ДНР» рассматривают возможность отмены массовых мероприятий ко Дню победы 9 мая и в «День республики» 11 мая из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишет местный телеграм-канал Dontel.



По данным источников, «власти» осведомлены о рисках. Ожидается, что в шествии «Бессмертного полка» в городах на неподконтрольной Украине территории поучаствуют около 150 тысяч человек, а в мероприятиях 11 мая около 80 тысяч людей.

По данным Dontel, «министерство здравоохранения ДНР» выступает за отмену или перенос мероприятий с массовым скоплением людей. При этом окончательное решение руководством «ДНР» еще не принято.



Накануне «Минздрав» сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и призвал в период майских праздников ограничить посещения мест с массовым скоплением людей.

Накануне группировка «ЛНР» отменили все массовые мероприятия, кроме военного парада 9 мая.