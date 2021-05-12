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Президент Зеленский подписал законы о льготном растаможивании «евроблях»

12 мая 2021, 22:09

Президент Зеленский подписал законы о льготном растаможивании «евроблях»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые касаются льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией.

Как сообщает пресс-служба главы государства, эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.

Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает 1000 евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

«Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозятся из временно оккупированной территории Украины», – добавили в Офисе президента.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

Согласно прогнозным оценкам, данным механизмом растаможивания автомобилей смогут воспользоваться более 500 тысяч автовладельцев.

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