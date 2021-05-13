Бывший «премьер ДНР» попробует попасть в Госдуму от «Единой России»

Бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай подал документы на праймериз «Единой России» в Ростовской области к выборам в Госдуму РФ.
Об этом сообщает организация «Союз добровольцев Донбасса», которую возглавляет Бородай.
Бородай подал документы на праймериз «Единой России»
О желании баллотироваться на выборах в Госдуму Бородай объявил в марте.
10 мая от имени «Союза добровольцев Донбасса» Бородай подписал соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».
«Единая Россия» проводит предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетил неподконтрольный Украине Донбасс.