Бывший «премьер ДНР» попробует попасть в Госдуму от «Единой России»

Бородай подал документы на праймериз «Единой России»

Бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай подал документы на праймериз «Единой России» в Ростовской области к выборам в Госдуму РФ.



Об этом сообщает организация «Союз добровольцев Донбасса», которую возглавляет Бородай.

Бородай подал документы на праймериз «Единой России»

О желании баллотироваться на выборах в Госдуму Бородай объявил в марте.



10 мая от имени «Союза добровольцев Донбасса» Бородай подписал соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».



«Единая Россия» проводит предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.



Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетил неподконтрольный Украине Донбасс.