Первый «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай собрался баллотироваться в депутаты Государственной думы России. Об этом россиянин заявил в комментарии НСН.



«Как глава "Союза добровольцев Донбасса" я считаю, что добровольцы заслужили право участвовать в законодательной власти РФ», — сказал Бородай.



По его словам, россияне, участвовавшие в конфликте на Донбассе, должны идти во власть разных уровней: от районной до федеральной. Бородай подчеркнул, что решение участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021-го было принято год назад.



Выборы депутатов Госдумы РФ созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

Россиянин Бородай возглавлял «Совет министров ДНР» с 16 мая по 7 августа 2014 года, с 8 августа по 20 октября 2014 года занимал должность заместителя главы «Совета». После этого Бородай вернулся в Москву, но позже неоднократно посещал Донбасс в качестве главы «Союза добровольцев Донбасса».



В октябре 2020-го «Союз добровольцев Донбасса» провел съезд, на котором было объявлено о намерении участвовать в выборах в Госудму.



Бородай отмечал, что является другом Владислава Суркова, который до февраля 2020 года являлся помощников президента РФ и куратором «ДНР»/«ЛНР».



Сурков посещал съезд «Союз добровольцев Донбасса» в феврале и декабре 2019 года. Бывший «глава совбеза ДНР» Александр Ходаковский говорил, что СДД находится под контролем Суркова.

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