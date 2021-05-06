В Мариуполе начинают капитальный ремонт набережной за 120 миллионов гривен

В Мариуполе с 8 мая начинают капитальный ремонт дороги по улице Набережная. Из-за этого меняют схему работы городского общественного транспорта, передает «ТВ7».



Как сообщили в департаменте транспорта и связи горсовета, с 8 мая будет ограничено движение транспорта по улице Набережная. Кроме того, обесточат контактную сеть для троллейбусов.



Всего планируется отремонтировать 3 километра проезжей части, заменить бордюры. Обустроят разделительную полосу и нанесут разметку пластиком. Также планируется заменить светофоры.



Работы продлятся около 3-х месяцев. На ремонт потратят 120 миллионов гривен.



Легковые автомобили будут пускать в объезд по улице Макара Мазая, проспекту Никопольскому и проспекту Единства. Изменится также маршрут движения троллейбусов и автобусов.

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