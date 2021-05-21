Медведчук заявил, что был официально уполномочен вести переговоры с боевиками «Л-ДНР»

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть официально уполномочила его вести переговоры с группировками «Л-ДНР» с 2014 года.



Об этом он сказал в пятницу журналистам перед входом в Киевский апелляционный суд, где будет рассматриваться апелляция на меру пресечения в виде его домашнего ареста.



Отвечая на вопрос, на каких основаниях он общался с боевиками на Донбассе в 2014 году, Медведчук сказал: «Я вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые мне были предоставлены в отношении мирного урегулирования. Вначале, с мая-месяца еще были предоставлены мне и.о. президента Турчиновым, а потом уже при президенте Порошенко».



Он подчеркнул, что официально был уполномочен на ведение этих переговоров: «Впоследствии был уполномочен и Трехсторонней контактной группой и Службой безопасности Украины, которая предоставила мне статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ».



По словам Медведчука, он также вел переговоры и по экономическим вопросам, в том числе по электроэнергии.



«Я вел переговоры о принципиальных договоренностях по поставкам электроэнергии в Украину, и такой договор властью был подписан и заключен. Участия в переговорах по заключению контракта и подписанию самого контракта я никогда не принимал», – сказал он.



Что касается встреч с пятым президентом Украины Петром Порошенко, Медведчук ответил: «Я встречался с господином Порошенко в 2014-м, 2015-м и последующих годах, до 2018-го, пока мы не разошлись во взглядах по вопросам обмена удерживаемых лиц».



При этом Медведчук отказался комментировать информацию о том, что якобы просил боевиков «ДНР» не трогать дом Рината Ахметова в Донецке.



«Я считаю это провокацией в отношении меня, которая возникла именно сейчас, а не тогда, когда это было и имело место, когда велись переговоры», – заявил политик.



Также Медведчук подчеркнул, что не передавал никаких гарантий группировкам «ЛНР» и «ДНР» от Украины, так как не имел на это никаких полномочий. «Я не мог передавать никаких гарантий никому, так как не был уполномочен на это. Я принимал участие в переговорах для того, чтобы достигнуть договоренностей, главная стратегическая цель которых – мирное урегулирование на Донбассе», – сказал он.



Кроме того, Медведчук утверждает, что не передавал спецслужбам РФ секретную информацию.



«Я никогда не владел секретной информацией все эти годы. У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой администрации президента Украины. Поле этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным», – заявил нардеп. Он добавил, что на сегодня не имеет доступа к гостайне.

Виктор Медведчук летом 2014 года активно коммуницировал с представителями Кремля по теме Донбасса и вел переговоры с боевиками группировок «ДНР» и «ЛНР» по, как он сам сказал, просьбе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в материале журналистов Bihus.Info, которые, как утверждается, получили записи телефонных разговоров Медведчука.