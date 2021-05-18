Офис генпрокурора и адвокаты Медведчука обжаловали его домашний арест

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.



«Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривен», — отметили в ведомстве.



Кроме того, свою апелляцию на это решение суда внесли адвокаты Медведчука. Об этом сообщил его коллега по фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Нардеп выразил уверенность, что «незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время».

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.



На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными.



Печерский суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.



Президент Владимир Зеленский назвал Медведчука олигархом и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности.



Президент РФ Владимир Путин, комментируя арест своего кума Медведчука заявил, что Украину «превращают в антипод России». В МИД Украины с этим не согласились.