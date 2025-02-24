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На Киевщине из-за атаки РФ повреждена недостроенная многоэтажка: есть пострадавший

24 февраля 2025, 09:59

На Киевщине из-за атаки РФ повреждена недостроенная многоэтажка: есть пострадавший

Россияне атаковали Киевщину. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Киевщину. Фото: ГСЧС

Ночью 24 февраля в Киевской области российский дрон попал в недостроенную многоэтажку. Спасатели ликвидировали последствия атаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«На Броварщине обломки вражеского БпЛА попали в недостроенный многоэтажный дом, вызвав пожар на 23-м этаже. Спасатели оперативно потушили огонь», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что пострадал охранник жилого комплекса, 51-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, медики оказали ему необходимую помощь.

Ранее мы писали, что в ночь на 24 февраля войска России атаковали Украину 185 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы обороны Украины сбили 113 российских беспилотников, еще 71 БПЛА локационно потерян. 

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