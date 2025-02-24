В Украину прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Euronews

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Антониу Кошта прибыли в Киев. Об этом сообщила президент ЕК в соцсети X в понедельник, 24 февраля.

Цель визита — участие во встрече лидеров стран-партнеров, посвященной третьей годовщине начала полномасштабной российской агрессии, на которой обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.

«В третью годовщину брутального вторжения России, Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина — это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 24 февраля в саммите в Киеве примут участие 37 лидеров государств. Из них 13 присутствуют лично, в частности, лидеры стран северной Европы, а также руководство ЕС.

6 марта Европейский Совет проведет внеочередное заседание по обсуждению безопасности Украины и Европы.